New York (VNA) - Plus de 100 jeunes et étudiants vietnamiens faisant leurs études et travaillant aux États-Unis ont participé à un forum des carrières organisé samedi 26 mars à New York par l’Association des jeunes et étudiants vietnamiens.

La conférence pour aider les jeunes et les étudiants vietnamiens à orienter leur carrière marque le retour en force de l’Association des jeunes et étudiants vietnamiens. Photo : VNA



L’événement s'est tenu au siège de Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, avec au menu une série d’activités, telles qu’un forum en ligne sur les études aux États-Unis pour les lycéens, des consultations de carrière, en particulier dans les domaines de la finance et de la technologie, et une conférence pour aider les jeunes et les étudiants vietnamiens à orienter leur carrière et à entrer en contact avec des entreprises à fort potentiel dans le monde, en particulier aux États-Unis.



L’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a affirmé que les jeunes vietnamiens, qu’ils travaillent au Vietnam ou à l’étranger, comptent pour le pays, contribuant à élever sa position et à élever la valeur du peuple vietnamien à l’international.



Chaque étudiant ou chaque jeune vivant, travaillant et étudiant à l’étranger est un ambassadeur du Vietnam qui contribue à promouvoir l’image de la nation dans le monde et à ramener la connaissance du monde dans son pays d’origine, a-t-il ajouté.



Plus de 600 jeunes ont participé aux webinaires du programme, sans compter environ 35.000 jeunes Vietnamiens dans le monde entier qui ont assisté à l’événement par visioconférence.



Au cours de l’événement, de nombreuses entreprises vietnamiennes ayant leur siège à l’étranger et de nombreuses entreprises étrangères ayant leur siège au Vietnam ont exprimé leur volonté de recruter d’excellents jeunes étudiants vietnamiens ambitieux.



Selon les données américaines, le Vietnam compte environ 26.000 étudiants qui étudient aux États-Unis, se classant sixième parmi les pays comptant le plus grand nombre d’étudiants suivant un cursus aux États-Unis au cours de l’année scolaire 2019-2020.

Parallèlement, les statistiques du ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation montrent qu’environ 190 000 Vietnamiens étudient actuellement à l’étranger. – VNA