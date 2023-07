Hanoi (VNA) – Selon le site Devdis Course, l’une des meilleures choses du football du Vietnam est que la popularité de ce sport ne dépend pas de la performance des équipes. Les Vietnamiens sont passionnés par le football quoi qu’il arrive, et c’est cette passion illimitée pour le football qui a été récompensé en 2023. De bonnes choses attendent l’équipe nationale vietnamienne.

L'équipe féminine de football du Vietnam. Photo: VFF

Si vous êtes un fervent supporteur pour l’équipe vietnamienne de football, que vous montrez l’intérêt particulier pour le football dans la région, ou vous planifiez de rendre visite à cet endroit, il s’agit d’une bonne nouvelle, a dit Kenneth D. Albers.

Les performances exceptionnelles de l’équipe vietnamienne de football féminin

Lors des 32es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 32), l’équipe féminine vietnamienne a remporté la victoire 2-0 sur celle du Myanmar. Après les SEA Games 32, le football féminin du Vietnam s’est vraiment promu dans le monde et est devenu célèbre non seulement dans la région, mais aussi dans le monde.

Le seul match perdu de l’équipe vietnamienne est un match de phase de groupes contre les Philippines (1-2) lors du SEA Game 32. Après la phase de groupes, le Vietnam a rencontré le Cambodge et l’a battu avec un score audacieux de 4-0. L’équipe féminine de football deviendra la première équipe vietnamienne à assister à la Coupe du monde de football féminin de 2023, ce qui n’est pas seulement un grand progrès pour l’équipe féminine mais aussi pour le football national.

Le peuple vietnamien doit être heureux et faire confiance en équipe nationale sur la grande scène. Que vous soyez un fan ou un joueur ambitieux du Vietnam, cet événement n’est pas la seule raison pour vous réjouir. Les plus récentes informations relatives à ce tournoi sont que les joueuses vietnamiennes ont joué de manière très impressionnante contre l’équipe allemande de football féminin et a été battu 2-1 par les joueuses allemandes lors d’un match amical. Même s’il s’agissait d’une défaite serrée contre un adversaire de classe mondiale, c’est un bon résultat, ce qui donne plus confiance à l’équipe féminine vietnamienne avant de participer à la Coupe du monde de football féminin 2023.

«Certes, certaines personnes pensent que c’est une promenade de l’équipe allemande, mais la performance du Vietnam est toujours très impressionnante, montrant sa réelle capacité», a cité l’auteur du site Devdis Course.

Il s’agit également d’une excellente performance de l’équipe vietnamienne de football féminin, en particulier de la joueuse Nguyên Thi Thanh Nha, qui a marqué un but.

Avec cette performance, il est clair que l’équipe vietnamienne de football féminin peut compter sur cette jeune attaquante pour bien jouer sous une forte pression », a évalué l’auteur Kenneth D. Albers.

Le football masculin vietnamien recherche de nouvelles opportunités dans le monde

En outre, une nouvelle opportunité pour l’équipe vietnamienne de football masculin s’attend dans la prochaine réforme de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Jusqu’à présent, le football masculin vietnamien a fait de grands efforts pour entrer sur la scène mondiale et il est possible que de nouveaux changements de la FIFA aident le football masculin vietnamien à être promu.

Plus précisément, la Fédération mondiale de football a approuvé le plan d’augmenter le nombre d’équipe participant à la finale de la Coupe du monde de football masculin à 48 équipes à partir de 2026 au lieu de 32 équipes comme à l’heure actuelle. Cette décision augmentera non seulement la chance de l’équipe masculine de football du Vietnam de participer à la Coupe du monde 2026, mais aura également un impact plus profond sur l’avenir du sport au Vietnam. Selon l’entraîneur en chef de l’équipe nationale de football masculin du Vietnam, Philippe Troussier, cela pourrait stimuler une grande expansion de l’infrastructure du football du pays.

Par ailleurs, les jeunes vietnamiens sont également très intéressés par le football, ce qui signifie que le Vietnam ne manque pas de talents. Il est important de se concentrer sur la rénovation du stade et des équipements. Et si nous voyons de nouvelles opportunités pour le football vietnamien, nous trouverons des opportunités pour attirer des investisseurs et même garantir que les projets du gouvernement augmenteront de manière significative.

«Tous les Vietnamiens aiment le football. Au lieu que les Vietnamiens préfèrent lire les nouvelles liées aux histoires de Luka Modrić et du club du Real Madrid, ce serait plus attrayant si les lecteurs avaient la possibilité de lire plus d’histoires sur l’équipe nationale vietnamienne. L’équipe de football féminin a pu le faire, donc dans un avenir proche, l’équipe vietnamienne de football masculin pourrait répéter cet exploit», a déclaré l’auteur Kenneth D. Albert. – NDEL/VNA