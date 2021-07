Le vaccin anti-COVID-17 d'AstraZeneca. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Comité de gestion du Fonds de vaccins contre le COVID-19, à 17h00 le 4 juillet, ce fonds a reçu 8.043 milliards de dongs (y compris des devises converties).

Ce montant provient de 360.005 organisations et individus.

Selon le ministère des Finances, le pays a besoin de 150 millions de doses de vaccins pour atteindre l’immunité collective (quelque 75 millions d’habitants, soit 75% de la population vaccinée). Le total des financements est estimé à plus de 25.200 milliards de dôngs, soit environ 1,08 milliard de dollars.

Pour recevoir les dons, le fonds a ouvert 21 comptes en dông vietnamien, en dollar américain et en euro auprès du Trésor d’État et dans six banques (BIDV, Vietcombank, VietinBank, HDBank, Agribank et TPBank). -VNA