Hanoi (VNA) - En 2021, près de 15.500 enfants touchés par l'épidémie de COVID-19 ont été soutenus par le Fonds de patronage des enfants du Vietnam, dont 2.930 orphelins et 520 enfants de mères enceintes atteintes du COVID-19... avec plus de 20,8 milliards de dongs, a déclaré le président du Fonds pour les enfants vietnamiens du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Hoang Van Tien.

Photo d'illustration : VNA

Plus précisément, ce Fonds s’est coordonné avec les services du Travail, des Invalides et des Affaires sociales des villes et provinces du pays pour aider les orphelins, avec une aide de 5 millions de dongs pour chaque enfant qui a perdu sa mère ou son père, et 20 millions de dongs à chaque orphelin ayant perdu ses deux parents. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu' ils pourront retirer cet argent.

En octobre 2021, le Fonds de patronage des enfants du Vietnam a mobilisé 90 milliards de dongs et soutenu 110.000 enfants. En 2021, le Fonds a dépassé l'objectif de parrainage de plus de 150 %.

Au cours de la période 2016-2021, le Fonds de patronage des enfants du Vietnam a mobilisé environ 575 milliards de dongs.

Les activités d'aide à l'enfance ont changé, avec comme priorité l’assistance aux enfants touchés par l'épidémie de COVID-19. Parallèlement, le Fonds continue de soutenir des milliers d'enfants issus des ethnies minoritaires et de ménages pauvres et quasi-pauvres dans les zones de montagnes reculées, en terme de santé, d’éducation et de loisirs.

Photo : VNA

Le Fonds a un plan pour le Têt en faveur des enfants.

Il aide activement les enfants à s'intégrer aux nouvelles tendances telles que l'apprentissage en ligne. Il offre des moyens aux enfants des zones reculées afin qu'ils puissent être fondamentalement égaux dans l'apprentissage comme les enfants des régions où les conditions sont plus favorables.

Dans les temps à venir, le Fonds continuera de mobiliser des ressources pour aider les enfants dans les zones défavorisées à avoir la possibilité de s'intégrer et de se développer.-VNA