Conseils gratuits en matière de santé reproductive pour des travailleuses à Khanh Hoa. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Selon le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), son Conseil exécutif vient d'approuver un nouveau programme de pays pour le Vietnam, pour la période 2022-2026, dans le but que personne ne soit laissé pour compte dans les efforts pour atteindre les Objectifs de Développement durable 2030.



Plus précisément, le Conseil exécutif du FNUAP a approuvé le 10e document du programme de pays pour le Vietnam avec un budget total de 26,5 millions de dollars pour aider le Vietnam à atteindre les Objectifs de Développement durable (ODD) 2030.



Le programme donne la priorité au soutien des groupes à risque d'être laissés pour compte, notamment les femmes et les filles, les adolescents et les jeunes, les personnes âgées, les minorités ethniques, les travailleurs migrants, les personnes handicapées et les victimes de la violence basée sur le genre.



Avec ce programme de pays, le FNUAP s'engage à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de son Plan d'action national pour les Objectifs durables (VNSG), du Plan de développement socio-économique pour la période 2021-2026 dans le cadre de sa Stratégie de développement socio-économique pour 2021-2030, en mettant l'accent sur les questions de population.



Selon Naomi Kitahara, représentante du FNUAP au Vietnam, des approches axées sur l'homme seront utilisées et intégrées dans tous les domaines d'intervention du programme. Le FNUAP travaillera avec le gouvernement, d'autres organisations nationales ainsi que les organisations sociales pour mettre en œuvre le programme.-VNA