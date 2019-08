Hanoi, 21 août (VNA) - Ces dernières années, la croisière fluviale est devenue une nouvelle tendance de voyage. Récemment, le journal britannique The Daily Mail a suggéré les huit croisières fluviales à ne pas manquer dans le monde dont le fleuve Rouge du Vietnam.

Le fleuve Rouge du Vietnam. Photo : internet

Dans un article publié sur le journal britannique, Deborah Stone et Nick Dalton, co-auteurs du livre "Les voyages sur les fleuves dans le monde", ont écrit que la beauté de la couleur de terre cuite du fleuve Rouge du Vietnam est en partie due aux pluies torrentielles de l’été. Bien qu’il ne soit pas aussi connu que le Mékong, le fleuve Rouge traverse la Chine en passant par le Vietnam et sa capitale Hanoï pour se jeter à la mer près de la baie de Ha Long, avec des centaines d’îles et îlots calcaires.

Les auteurs suggèrent aux visiteurs de faire une excursion en croisière sur le fleuve Rouge, de passer une journée à Hanoï et deux jours en baie d’Ha Long.

Outre le fleuve Rouge, les auteurs ont suggéré sept autres grandes croisières fluviales dont le fleuve australien Murray, le fleuve Dniepr, le fleuve Amazone, le fleuve russe Volga. –VNA