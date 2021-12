Hanoï (VNA) - Des représentants de l'équipe du film "Cha cong con" (Père et fils) arriveront à l'exposition World Expo 2020 de Dubaï fin décembre, car le film a été sélectionné pour être projeté dans le cadre de la Semaine du film vietnamien.

La Semaine du film vietnamien (30 décembre 2021 au 5 janvier 2022) est un événement pour célébrer la Journée du Vietnam (30 décembre).



"Père et fils" a remporté le prix du "Meilleur scénario" au 20e Festival du film vietnamien et a été nommé Meilleur film asiatique au 36e Festival international du film Fajr à Téhéran.



Le film a aussi participé à de nombreux festivals cinématographiques de classe A tels que le Festival international du film indien et le Festival des Nuits Noires de Tallinn.



De 90 minutes, réalisé par Luong Dinh Dung, le film a été décrit par des médias internationaux comme "un beau voyage dans les paysages et l'âme du Vietnam".



Il a été projeté dans près de 20 pays, dont les États-Unis, le Canada, l'Italie, le Japon, l'Espagne, l'Uruguay, la Thaïlande, l'Estonie, l'Inde et l'Arabie saoudite.



L'Exposition universelle de Dubaï est un événement international visant à promouvoir la beauté et le potentiel de l'Arabie saoudite auprès de plus de 190 pays, territoires et organisations participants ainsi que de 25 millions de visiteurs. L'exposition World Expo 2020 de Dubaï se déroule du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. -CPV/VNA