Photo : internet

Hanoi (VNA) – Le Festival international du cirque 2019 prévu la semaine prochaine à Hanoi rassemblera les troupes artistiques venant de l’Australie, du Cambodge, de la Chine, de Cuba, de l’Egypte, de la Hongrie, du Laos, de Singapour et du pays hôte, le Vietnam.

L’événement sera organisé du 15 au 20 octobre à Hanoi par le Département des arts et des représentations, le Service municipal de la culture et des sports de Hanoi, l’Association des artistes scéniques du Vietnam et la Fédération du cirque du Vietnam.



Au programme, des spectacles de magie, de jonglerie, d’acrobatie, de clowns, etc. Ce festival international du cirque est organisé pour promouvoir la coopération dans la culture et les beaux-arts entre le Vietnam et d’autres pays.

Grâce au festival, les gestionnaires d’art et les artistes de cirque vietnamiens auront l’occasion d’échanger des expériences précieuses sur le cirque, d’apprendre des méthodes d’organisation efficaces, de créer des œuvres artistiques de haute qualité pour répondre à la demande du public. – VNA