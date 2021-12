Tokyo (VNA) - Le Festival du Vietnam 2021 a débuté samedi 11 décembre à Tokyo, au Japon, dans les airs de musique vietnamienne et japonaise, attirant un grand nombre de visiteurs.

Lâm Thi Thanh Phuong, chargée d’affaires par intérim du Vietnam au Japon, prononce un discours lors de l’événement. Photo : VNA

L’événement de deux jours vise à promouvoir les images du Vietnam auprès des amis japonais et s’inscrit dans le cadre des efforts visant à relancer les échanges culturels et populaires entre le Vietnam et le Japon.

Des mesures de prévention contre le Covid-19 ont été mises en place pour assurer la sécurité des festivaliers.

Il s’agit de l’un des plus grands festivals annuels de Tokyo, qui fait la promotion de la cuisine et de la culture vietnamiennes auprès des Japonais, a déclaré Lâm Thi Thanh Phuong, chargée d’affaires du Vietnam au Japon.

Le festival a eu lieu pour la première fois au Japon en 2008, lorsque les deux pays ont célébré le 35e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, a-t-elle ajouté.

Le vice-ministre parlementaire japonais des Affaires étrangères, Miyake Shingo, a déclaré qu’environ 450.000 Vietnamiens vivent au Japon et que les plats vietnamiens sont appréciés par la population locale. – VNA