Espace piétonnier autour du lac de Hoan Kiem. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Festival du design créatif de Hanoï 2022 aura lieu du 11 au 18 novembre autour du lac de Hoan Kiem (Epée restituée) et dans d'autres lieux de la capitale, selon le Comité populaire municipal.

Dans ce cadre, plusieurs activités seront organisées pour présenter la participation de Hanoï au Réseau des villes créatives de l'UNESCO, ainsi que ses orientations de développement, ses potentiels dans le domaine de design créatif.

Sont prévus une exposition du design créatif et de l’artisanat du 11 au 13 novembre, un espace présentant les cultures, les arts et les activités dans le design créatif de certaines ambassades et organisations internationales à Hanoï, la remise des prix de concours sur le design créatif, des spectacles et des séminaires…

La capitale veut faire du Festival du design créatif de Hanoï un grand événement annuel pour attirer un grand nombre de designers, d'entreprises et de touristes, vietnamiens comme étrangers.-VNA