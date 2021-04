Huê (VNA) – Avec comme thème "Quintessence des métiers vietnamiens", le Festival des métiers traditionnels de Huê 2021 aura lieu du 29 mai au 26 juin.

Poster du Festival des métiers traditionnels de Huê 2021. Source: CPV

Ce festival est un événement artistique, économique et culturel dont l’objectif est de mettre en valeur l'identité culturelle nationale, la culture de Huê notamment, dans le but de les préserver, de les honorer et de développer l'artisanat traditionnel.De nombreuses activités sont prévues dont un concours de conception de produits artisanaux, un camp de sculptures, un Festival de l’ao dài, des concerts, une fête gastronomique, une course de pirogues, un spectacle de Bài Choi (un art combinant chant folklorique et jeu de cartes), une fête des livres, une soirée de la musique de Trinh Cong Son, une exposition de photos d’art sur les villages de métier, des spectacles et séminaires sur les artisanats de Huê,…L'objectif de ce festival est de susciter la fierté de Huê, d'éveiller l'enthousiasme et le soutien pour ses produits artisanaux ainsi que ceux d'autres localités, de stimuler l'écoulement de ces produits, de relancer le tourisme… - CPV/VNA