Khanh Hoa (VNA) - La province côtière centrale de Khanh Hoa accueillera l’Année nationale du tourisme 2019 et le 9e Festival de la mer de Nha Trang - Khanh Hoa, a-t-on appris vendredi 26 avril d’une conférence de presse à Nha Trang.

Lors de la conférence de presse. Source: VNA

Au cours de l’année sur le thème «Couleur de la mer», 13 activités seront organisées conjointement par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, d’autres ministères et agences, et 50 autres par la province de Khanh Hoa et 35 par 14 villes et provinces du pays.Moment fort de l’Année nationale du tourisme, le 9e Festival de la mer Nha Trang - Khanh Hoa, prévu du 11 au 14 mai, comprendra près de 60 activités culturelles et festives ainsi que des performances artistiques, dans le but de promouvoir les images des hommes et de l’identité culturelle de la localité.En outre, le festival mettra en vedette divers colloques scientifiques, expositions d’art et manifestations sportives.Lors de la conférence de presse, le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Dac Tai, a indiqué que le festival avait pour objectif de promouvoir l’image d’un Khanh Hoa dynamique et ses efforts d’intégration auprès d’amis nationaux et internationaux.Afin de bien se préparer aux événements, les autorités locales ont renforcé le travail de gestion étatique dans les domaines pertinents et se sont concentrées sur le développement des infrastructures et l’amélioration des hébergements touristiques.Le festival a lieu tous les deux ans depuis 2003 pour promouvoir le tourisme local. Quelque 120.000 touristes étrangers et vietnamiens ont afflué dans la ville lors de l’édition précédente.Un littoral de 180 kilomètres, des paysages naturels époustouflants avec les baies de Van Phong, Nha Trang et Cam Ranh, considérées comme les plus belles baies du monde, et des festivals comme ceux du temple Ponagar, du culte de la baleine et des nids de salangane sont des atouts pour développer le tourisme de Khanh Hoa.Actuellement, la localité compte 680 établissements d’hébergement, avec 31.700 chambres. La province ambitionne d’accueillir 8,5 millions de touristes, dont 3,5 millions d’étrangers, d’ici 2020, et de générer un revenu touristique de 70 billions de dôngs (2,99 milliards de dollars). -VNA