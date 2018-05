Conférence de presse sur la clôture du Festival de Huê 2018. Photo: VNA



Thua Thien-Huê (VNA) - Le Comité populaire de la province de Thua Thien-Huê a organisé jeudi une conférence de presse sur la clôture du Festival de Huê 2018.

Placé sous le thème "Patrimoine culturel, intégration et développement – Huê, une destination pour cinq patrimoines mondiaux", le Festival de Hue qui a eu lieu du 27 avril au 2 mai 2018, a présenté au public de nombreux programmes imprégnés de l'identité vietnamienne, de la culture de Hue et de différentes cultures dans le monde, a déclaré Nguyen Dung, vice-président du Comité populaire provincial.

L'événement a réuni près de 1.400 artistes et acteurs professionnels dont 338 de 24 troupes artistiques internationales. 38 programmes exemplaires et près d'une cinquantaine d'activités culturelles communautaires se sont déroulés durant six jours et nuits sur 17 scènes dans la province de Thua Thien-Huê.

Des événements tels que les programmes artistiques "Am vong song Huong" (Les échos de la rivière des Parfums), "Van hien Kinh ky" (Belle culture de l'ancienne capitale), le défilé d'ao dai, le spectacle de rue, etc. ont ravi les visiteurs vietnamiens comme étrangers.

Le Festival de Huê a attiré près de 1,2 million de personnes dont 400.000 touristes, ainsi que plus de 600 reporters d'une centaine d'agences de presse vietnamiennes et 12 journalistes étrangers. -VNA