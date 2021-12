Tokyo (VNA) - Le tournoi de football vietnamien au Japon dans la région du Kanto en 2021, le FAVIJA KANTO CUP 2021, a terminé avec succès après près d'un mois de compétition.

FAVIJA KANTO CUP est un événement annuel organisé par l'Association d'échanges culturels et sportifs Vietnam-Japon (FAVIJA), sous le parrainage de l'ambassade du Vietnam au Japon, des autorités de la région du Kanto et des entreprises vietnamiennes au Japon. Il s'agissait de la plus grande activité culturelle et sportive de la communauté vietnamienne au Japon en général et dans la région de Kanto en particulier.

Cette année, le tournoi a attiré la participation de 80 équipes sélectionnées parmi 102 équipes inscrites, réparties en 16 groupes, s'affrontant sous la forme d'une compétition de mini-terrain à 7 personnes. Les matchs ont eu lieu du 21 novembre au 12 décembre. Le tour final et la cérémonie de clôture se sont déroulés le 19 décembre au complexe sportif Omiya Kenpo, dans la préfecture de Saitama, avec la participation des centaines de joueurs et visiteurs.

Do Quang Ba, président du FAVIJA KANTO CUP 2021, a déclaré qu'il s'agissait d'une activité sportive et culturelle pour la communauté des Vietnamiens au Japon, mais également d'une activité caritative en vue de collecter des fonds en faveur des Vietnamiens au Japon impactés par le COVID-19.

A la fin du tournoi, le club FC Real Tobama a remporté le titre de champion et reçu le ballon avec signature du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. Le club FC AE38 a occupé la deuxième place et les clubs FC Tokai et Sao Vang JP FC, les troisièmes places. Le montant total des primes s'élèvent à 4,9 millions de yen. -VNA