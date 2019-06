Hanoi, 18 juin (VNA) - Six chorégraphes vietnamiens résidant en Allemagne, en Suisse et au Vietnam, un chorégraphe franco-vietnamien et un chorégraphe écossais se produiront au Festival de danse de Hanoi 2019 au Théâtre Tuoi Tre (Jeunesse) à Hanoi du 28 au 30 juin.

Photo: Théâtre Tuoi Tre



Toutes les pièces de danse contemporaine présenteront des caractéristiques culturelles de chaque pays. Ce festival sera organisé par l’Institute Goethe en coopération avec l'Opéra-Ballet national du Vietnam et L'Espace afin de créer un terrain de jeu pour des jeunes et talentueux chorégraphes, promouvoir des idées nouvelles et renforcer diverses collaborations multidisciplinaires entre chorégraphes et artistes locaux et internationaux travaillant dans différents contextes culturels.



Ce sera également l'occasion pour le public vietnamien de découvrir les valeurs esthétiques de la danse contemporaine. - CPV/VNA