Hanoi (VNA) – Le 15e Festival culturel, sportif et touristique des minorités ethniques du Nord-Ouest de 2022 sur le thème «Couleurs culturelles des groupes ethniques du Nord-Ouest» aura lieu du 2 au 4 décembre dans la province de Phu Tho.

Un spectacle de danse de xoè Thai. Photo: VNA



Le Festival vise à honorer les valeurs culturelles traditionnelles des groupes ethniques du Nord-Ouest dans la culture unifiée et diversifiée des 54 groupes ethniques du Vietnam.

C'est également l'occasion de présenter et de promouvoir auprès d'amis nationaux et internationaux le potentiel de développement des valeurs culturelles, sportives, touristiques et patrimoniales de la région du Nord-Ouest.

A travers cela, les ethnies du Nord-Ouest se rencontrent et échangent des expériences pour préserver l'identité culturelle traditionnelle, renforcer la force du grand bloc d'unité nationale, contribuant à aider la région du Nord-Ouest à se développe rapidement et durablement.

Le Festival sera également l'occasion de présenter et de promouvoir auprès d'amis nationaux et internationaux le potentiel et les atouts pour le développement de la culture, des sports, du tourisme et de la culture traditionnelle des groupes ethniques du Nord-Ouest en voie de d'intégration et de développement ; de contribuer à préserver, à promouvoir et à honorer les identités culturelles des groupes ethniques ; de sensibiliser les gens à l’édification et au développement de la culture et des gens vietnamiens répondant aux exigences du développement durable du pays.

Le Festival sera également l'occasion de faire connaître aux entreprises, aux touristes nationaux et étrangers le potentiel et les avantages des provinces du Nord-Ouest ; d’attirer les investissements dans le domaine du tourisme, de créer une force motrice pour favoriser la promotion des investissements, combiner harmonieusement la conservation et la promotion des valeurs du patrimoine culturel associées au développement touristique...

Dans le cadre du Festival, sont prévus une cérémonie d'offrande d'encens pour commémorer les Rois Hung au site historique du Temple Hung ; une cérémonie d'ouverture et de clôture; des activités de démonstration et de présentation des contenus du Festival, des rituels d'activités culturelles traditionnelles de la nation; un espace d'exposition pour présenter et promouvoir les produits culturels traditionnels et présenter la cuisine traditionnelle locale ; la représentation des costumes traditionnels des ethnies de la région du Nord-Ouest.

En outre, seront organisées une exposition sur les cultures des groupes ethniques du Nord-Ouest à travers des images, des artefacts, des costumes, des instruments de musique ethniques et des produits culturels typiques pour présenter la cuisine traditionnelle de la terre des rois fondateurs avec 200 belles photos ; une exposition de belles photos sur le tourisme du Nord-Ouest en 2022...

Un certain nombre d'activités touristiques seront également mises en œuvre au Festival, telles que l'affichage et la présentation de publications touristiques, des circuits touristiques et des destinations locales ; des activités de promotion touristique et de présentation des produits OCOP (A chaque commune son produit). – NDEL/VNA