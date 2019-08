L'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO), lors du séminaire.



Hanoi, 14 août (VNA) - Le Festival d’amitié entre les peuples vietnamien et indien a contribué à resserrer les liens d’amitié entre les deux pays depuis sa première manifestation il ya 12 ans.

Lors d’un séminaire tenu à Hanoi le 14 août, l'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO), a déclaré que le festival avait pour objectif de renforcer les échanges entre les peuples et de promouvoir la culture traditionnelle de chaque pays.



La VUFO fera tout son possible pour contribuer au développement de la solidarité, de l'amitié et de la coopération entre les Vietnamiens et les peuples du monde entier, dont l'Inde, en vue de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde entier, a-t-elle déclaré.



Ha Minh Hue, vice-président de l'Association d'amitié Vietnam-Inde, a déclaré que les associations d'amitié des villes et provinces vietnamiennes avaient participé de manière constructive aux activités d'amitié avec l'Inde.



Il a suggéré de sélectionner des thèmes spécifiques pour ces activités d'amitié, d'organiser des ateliers thématiques et de mobiliser la participation des médias au travail.



Pallab Sengupta, membre du Politburo du Parti communiste indien et secrétaire général de l'Organisation pour la paix et la solidarité de l’Inde (AIPSO), a souligné le rôle important du festival dans les échanges culturels entre les deux pays.



De nombreux États indiens ont activement rejoint les programmes et activités organisés lors des précédentes éditions du festival, a-t-il déclaré, suggérant aux deux parties de diversifier ces activités afin de toucher des personnes de tous les horizons.



Le 10 août, le 10ème festival d’amitié des peuples entre le Vietnam et l’Inde s’est ouvert dans la province septentrionale de Ninh Binh, dans le nord du pays, et a attiré l’attention de plus de 30 délégués indiens.





Sur le thème «solidarité - amitié - développement», l’événement durera jusqu’au 18 août dans différents lieux, dont Hanoi, Khanh Hoa et Hô Chi Minh-Ville. -VNA