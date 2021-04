La délégation de la province de Khanh Hoa et de la 4e zone militaire et les autorités du bourg de Truong Sa . Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - Une délégation de la province de Khanh Hoa (Centre) et de la 4e zone militaire est allée le 12 avril examiner la préparation des élections par l’armée et la population du bourg de Truong Sa, dans le district insulaire éponyme de la province de Khanh Hoa.

Ces derniers temps, les préparatifs des élections des députés de la 15e législature de l'Assemblée nationale et des membres des conseils populaires pour la période 2021-2026 ont été bien mis en œuvre par le Comité électoral du district de Truong Sa et les unités de la 4e zone militaire en mission sur les îles de l'archipel Truong Sa (Spratleys).

La délégation dirigée par le secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial Nguyen Tan Tuan et le colonel Nguyen Dinh Hung, commandant de la 4e zone militaire, a grandement apprécié la préparation des élections réalisée par les autorités, l’armée et la population du bourg de Truong Sa.

La délégation a proposé au Comité électoral du district de Truong Sa de suivre de près les instructions sur l’organisation des élections, de renforcer la communication et la sensibilisation sur les élections, de lancer des mouvements d’émulation et de la construction des ouvrages pour célébrer les élections.

Les unités et les autorités du bourg de Truong Sa devraient examiner et préparer bien les infrastructures pour les prochaines élections.

Le colonel Nguyen Dinh Hung, commandant de la 4e zone militaire, a demandé aux cadres et aux soldats du bourg de Truong Sa de continuer à bien se préparer aux élections dans les délais prévus. En outre, les unités doivent être prêtes à combattre et à coordonner étroitement avec les autorités du bourg de Truong Sa pour garantir la sécurité des élections. -VNA