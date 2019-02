Le secrétaire général du PCV et président du Vietnam Nguyen Phu Trong (gauche) et le Premier ministre du Laos Thongloun Sisoulith. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le 24 février, à Vientiane, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Nguyen Phu Trong a rencontré Thongloun Sisoulith, membre du Politburo et Premier ministre du Laos et Pany Yathotou, membre du Politburo et présidente de l'Assemblée nationale laotienne.

Lors de ces réunions, le secrétaire général et président Nguyen Phu Trong a hautement apprécié les résultats de la coopération entre les deux gouvernements et les deux parlements au cours des dernières années. Les deux gouvernements devraient continuer à demander à tous les niveaux et secteurs des deux pays d'appliquer efficacement les accords de haut niveau conclus entre les deux pays et demander aux deux parlements de mieux institutionnaliser les résolutions des deux Partis, d’inspecter et de superviser la mise en œuvre des accords entre les deux pays.

Le Premier ministre Thongloun Sisoulith et la présidente de l'Assemblée nationale, Pany Yathotou, ont encore une fois félicité Nguyen Phu Trong, à qui l'Assemblée nationale vietnamienne a fait confiance pour occuper le poste de président du Vietnam. Ils ont informé le dirigeant Nguyen Phu Trong de la situation socio-économique du Laos après trois ans d'application de la résolution du Xe Congrès du Parti populaire révolutionnaire du Laos et des résultats de la mise en œuvre des accords de coopération entre les deux gouvernements et les deux parlements du Vietnam et du Laos.

Le secrétaire général et président Nguyen Phu Trong a informé les dirigeants laotiens des résultats de son entretien avec son homologue laotien Bounnhang Vorachith, affirmant que les deux Partis et les deux pays devraient toujours être unis et faire de leur mieux pour resserrer les relations de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos et les transmettre aux jeunes générations.

Nguyen Phu Trong a invité les deux gouvernements à collaborer étroitement dans la mise en œuvre des accords à haut niveau, en soulignant les résultats de la coopération entre les deux gouvernements qui ont largement contribué à la stabilité et au développement socio-économique, ainsi qu’aux relations fidèles, pures et exemplaires entre le Vietnam et le Laos.

Il a souligné que l’œuvre de Renouveau du Vietnam et du Laos entre dans une phase clé, exigeant que les deux parties se solidarisent davantage et intensifient les relations spéciales et la coopération intégrale dans lequel la coopération entre les deux gouvernements est extrêmement importante.

Le Premier ministre Thongloun Sisoulith et la présidente de l'Assemblée nationale Pany Yathotou ont affirmé que dans toutes les situations, le Laos ferait de son mieux pour préserver et cultiver l’amitié particulière Vietnam-Laos, promouvoir constamment l'éducation et la propagande sur la solidarité spéciale entre les deux pays parmi les cadres, les membres du Parti et les peuples, en particulier les jeunes générations des deux pays.

Partageant l'opinion du dirigeant vietnamien Nguyen Phu Trong sur la nécessité pour les deux parties d'élargir l’envergure et d'améliorer l'efficacité de leur coopération dans tous les domaines, le Premier ministre Thongloun Sisoulith a affirmé qu'il se coordonnerait étroitement avec le Vietnam pour améliorer la qualité de la coopération entre les ministères, les branches et les localités des deux pays; appliquer efficacement les accords de haut niveau conclus entre les deux parties, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement ; éliminer rapidement les difficultés et les obstacles rencontrés par les entreprises des deux pays pour porter la coopération économique entre leurs pays à la mesure des relations privilégiées entre le Vietnam et le Laos.

Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a appelé le Laos à encourager et à créer des conditions favorables permettant aux grandes entreprises vietnamiennes d'investir au Laos, notamment dans le cadre de projets dans les domaines de l'énergie et des transports. Dans le même temps, il a affirmé inviter tous les niveaux et secteurs à se coordonner étroitement avec le Vietnam dans le domaine de la défense et de la sécurité nationales, à prévenir et combattre efficacement les activités contre les deux pays, à prévenir et à combattre la criminalité, le commerce et le transport de drogue à travers les frontières, assurant la sécurité à la frontière Vietnam-Laos.

« Les deux pays doivent partager régulièrement des informations, se coordonner étroitement sur des questions internationales et régionales, travailler étroitement avec le Cambodge pour bien mettre en œuvre le contenu de l'accord entre les trois Premiers ministres sur le triangle du développement, bien gérer la sécurité des ressources en eau du Mékong sur la base d'une harmonisation des intérêts des pays du bassin, bien coopérer pour créer des changements positifs et substantiels dans la qualité et l'efficacité de la coopération dans le domaine de l'éducation, de la formation et du développement des ressources humaines », a-t-il souligné. -VNA