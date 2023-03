Aisen Nikolaev, chef de la République russe de Sakha (Yakoutie) réponde aux questions des journalistes. Photo:VNA

Moscou (VNA) - La République russe de Sakha (Yakoutie) comprend clairement les relations avec les partenaires asiatiques, voit des opportunités pour de nouveaux liens mutuellement bénéfiques et promeut activement les relations avec de nombreux États membres de l'ASEAN, y compris le Vietnam, a déclaré son chef Aisen Nikolaev aux journalistes étrangers lors d'une conférence de presse le 23 mars.



Des journalistes sont arrivés dans la capitale Iakoutsk pour assister à la Conférence internationale sur le changement climatique et la fonte du pergélisol qui s'est tenue du 22 au 24 mars pendant la présidence tournante de la Russie au Conseil de l'Arctique pour le mandat 2021-2023. Aisen Nikolaev pense que la situation géopolitique stratégique de la République de Sakha en Extrême-Orient renforcerait positivement ces relations.

Notamment, il a évoqué un projet de création d'un couloir de transport qui pourrait relier la Yakoutie à l'Asie et acheminer les produits de la Yakoutie vers les pays de l'ASEAN et vice versa. Il a également décrit les domaines de coopération possibles, notamment l'exploitation minière. Il a déclaré qu'une délégation de Yakoutie s'était rendue au Vietnam et avait identifié plusieurs domaines de coopération potentiels avec le pays, dont le tourisme et l'exportation de minerais de Yakoutie.

Cette année, la Yakoutie rejoindra les expositions internationales organisées au Vietnam, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était ravi d'accueillir des hommes d'affaires vietnamiens en Yakoutie pour explorer les opportunités. Selon lui, le climat d'investissement en Russie et en Yakoutie en particulier s'est considérablement amélioré. La Yakoutie a bondi de la 50e place en 2018 à la 13e dans le classement des localités propices aux investissements en Russie.

Concernant le développement des liens culturels et sportifs, il a révélé que la Yakoutie accueillera l'année prochaine les Jeux d'été "Children of Asia", l'un des plus grands événements sportifs pour les enfants en Asie, et a invité les pays membres de l'ASEAN, dont le Vietnam, à s'y joindre. -VNA