Le dirigeant Nguyen Phu Trong et 9 nouveaux ambassadeurs (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Nguyen Phu Trong a remis, mercredi à Hanoi, ses décisions de nomination à 9 nouveaux ambassadeurs du Vietnam pour le mandat 2020-2023.

Selon la décision, Dang Minh Khoi a été nommé ambassadeur du Vietnam en Russie; Nguyen Van Thao, ambassadeur en Belgique et en Union européenne ; Mai Phuoc Dung, ambassadeur à Singapour ; Dinh Toan Thang, ambassadeur en France ; Nguyen Trung Kien, ambassadeur en Autriche ; Nguyen Thi Bich Thao, ambassadrice en Hongrie ; Pham Truong Giang, ambassadeur au Chili ; Ho Thi Thanh Truc, ambassadrice au Sri Lanka ; et Le Hong Truong, ambassadeur en Grèce.

Le dirigeant Nguyen Phu Trong a demandé aux ambassadeurs nouvellement nommés d’accomplir avec force et détermination les missions confiées par le Parti et l’État vietnamiens, de servir les intérêts de la Nation, de mobiliser toutes les ressources extérieures et le soutien de la communauté internationale au service du développement socio-économique et de la défense nationale.

Soulignant le dynamisme, la créativité et le rôle d’avant-garde de la diplomatie, il a déclaré espérer que les nouveaux ambassadeurs seraient des pionniers dans l’approfondissement des relations entre le Vietnam et les partenaires, le développement de la diplomatie multilatérale, la promotion de la diplomatie économique, la défense de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays, la présentation de l’image du Vietnam, la protection des ressortissants à l’étranger…

Au nom des 9 nouveaux ambassadeurs, l’ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khoi, s’est engagé à accomplir les missions confiées par le Parti, l’Etat, le gouvernement et le peuple pour développer les relations entre le Vietnam et les partenaires, contribuer au développement national. -VNA