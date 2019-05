Hanoi, 5 mai (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a adressé un message de félicitations au roi thaïlandais Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun pour son couronnement du 10e roi de la dynastie Chakri.

Maha Vajiralongkorn pendant sa cérémonie de couronnement à Bangkok en Thaïlande, le 4 mai 2019. Photo : VNA



Dans son message, le dirigeant vietnamien a exprimé sa conviction que, sous le règne du nouveau roi, le peuple thaïlandais continuera de récolter de nouveaux succès dans la construction d'un pays prospère.



Il a souhaité que le partenariat stratégique entre le Vietnam et la Thaïlande soit consolidé et développé dans l'intérêt des deux peuples, ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement de la communauté de l'ASEAN, de l'Asie-Pacifique et dans le monde.



Le couronnement du roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn - Rama X a officiellement commencé au Grand Palais le 4 mai. La cérémonie, qui associe cérémonies religieuses bouddhistes et rituels hindous et brahmanes, durera jusqu’au 6 mai.

Sur le trône suite au décès de son père Bhumibol Adulyadej en 2016, son couronnement avait été retardé afin de pouvoir respecter une période de deuil en l'hommage du roi défunt.

Les cérémonies accompagnant couronnement, qui mêlent rites bouddhistes et brahmanistes hérités de l'Inde, vont se prolonger jusqu'à lundi. -VNA