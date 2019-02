Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République Nguyen Phu Trong à l'aéroport international de Wattay.





Vientiane (VNA) - Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République Nguyen Phu Trong, et une délégation de haut rang l’accompagnant sont arrivés à Vientiane le matin du 24 février, débutant une visite officielle d’amitié au Laos.

La visite de deux jours au Laos se fait à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos Bounnhang Vorachith.

Le dirigeant vietnamien et sa suite ont été accueillis à l'aéroport international de Wattay par Phankham Viphavanh, membre du Politburo et permanent du secrétariat du Comité central du PPRL; Sinlavong Khutphaythoun, membre du Politburo, secrétaire du Comité du Parti et maire de Vientiane; et de nombreux autres responsables laotiens et des cadres de l’ambassade du Vietnam ainsi que des habitants laotiens.

Une cérémonie d’accueil a été organisée pour le secrétaire général du PCV et président du Vietnam Nguyen Phu Trong au palais présidentiel avec le rituel le plus élevé pour un chef d'État, sous l’égide du secrétaire général du PPRL et président du Laos Bounhang Vorachith.

Après la cérémonie d’accueil, le dirigeant vietnamien s'est entretenu avec son homologue laotien, Bounnhang Vorachith.

Il s’agit du premier voyage à l’étranger de Nguyen Phu Trong dans ses nouvelles fonctions de dirigeant du Parti et de l’État, ce qui témoigne de la politique constante du Vietnam visant à consolider et à renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale, les liens étroits et la confiance mutuelle entre les deux Partis et les deux pays. -VNA