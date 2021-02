Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Il a également félicité Nguyen Phu Trong pour sa réélection au poste de secrétaire général du Comité central du PCV.Il a souligné que le 13e Congrès national du Parti était un événement politique d'une grande importance pour le Vietnam et a apprécié le rôle et le prestige du secrétaire général du Parti et du président Nguyen Phu Trong dans l’oeuvre de construction et de défense nationales.Il s'est également réjoui des grandes réalisations intégrales d'importance historique que le Vietnam a récoltées ces dernières années. Il est convaincu que sous la direction du PCV, dirigé par Nguyen Phu Trong, le peuple vietnamien continuerait d'obtenir de nombreuses nouvelles réalisations et plus importantes dans l’œuvre de Renouveau, de construction et de défense de la Patrie, et mettra en œuvre avec succès la Résolution du 13e Congrès national du Parti.Le dirigeant cambodgien a également adressé ses meilleurs vœux au Parti communiste du Vietnam et à son secrétaire général à l’occasion du 91e anniversaire de la fondation du Parti.Le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong a sincèrement remercié le président du PPC et Premier ministre Hun Sen pour ses félicitations, ainsi que le comité central du PPC, les agences, les organisations et les parti culiers du Cambodge pour leurs messages de félicitations aux partenaires vietnamiens, affirmant que ces bon voisinage, amitié traditionnelle et coopération intégrale et durable à long terme entre les deux nations.Le dirigeant vietnamien a félicité le Cambodge pour les grandes et importantes réalisations qu'il a accomplies ces dernières années et a exprimé sa conviction que sous la décision du roi Norodom Sihamoni et sous la direction solide du Sénat, de l'Assemblée nationale et du gouvernement du Cambodge, le peuple cambodgien surmontera tous difficultés pour continuer à obtenir de nombreuses nouvelles réalisations plus importantes et plus intégrales, rendant le Cambodge plus prospère et contribuant positivement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde en général.Les deux dirigeants ont apprécié et exprimé leur satisfaction du développement profond dans tous les domaines de la coopération entre les deux Partis et les deux pays ces dernières années, apportant des avantages pragmatiques aux peuples des deux pays. Ils ont affirmé que les deux parties continueraient de coordonner étroitement et de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.Le Vietnam et le Cambodge continueront de développer durablement leur bon voisinage, leur amitié traditionnelle et leur coopération intégrale, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong a respectueusement invité le président du PPC et Premier ministre Hun Sen à effectuer une visite au Vietnam et ce dernier a également invité le premier à se rendre au Cambodge en temps opportun. - VNA