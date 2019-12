Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (Photo: VNA)



Hanoi, 31 décembre (VNA) - Le développement économique doit aller de pair avec la protection de l'environnement et le développement social pour assurer une croissance et une prospérité durables, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.En conclusion de la visioconférence du gouvernement avec les localités mardi matin, le Premier ministre Nguyen Xuqn Phuc a souligné les futures orientations de développement qui n'échangeront pas les avantages économiques pour l'environnement, la culture et la civilisation sociale, affirmant qu'il s'agit de la véritable économie de marché à orientation socialiste du Vietnam.Le Premier ministre a reconnu les réalisations socio-économiques de 2019, mais a également souligné certains problèmes existants tels que le décaissement lent des capitaux d'investissement publics et la stagnation de l'actionnarisation des entreprises publiques, la pollution de l'environnement, en particulier la pollution de l'air et des déchets, et la consommation de drogues chez les jeunes.Il a exhorté les ministères, les provinces et les villes du pays à accorder plus d'attention au développement du cadre de vie et de la culture ainsi qu'au développement économique.Il est nécessaire d'améliorer continuellement les politiques juridiques et d'éliminer les difficultés pour les entreprises ainsi que d'adopter des mesures pour changer le modèle de croissance de manière pratique et efficace en encourageant l'application de la science-technologie, l'innovation et l'amélioration des ressources humaines, a souligné le chef du gouvernement.Parallèlement à l'harmonisation du développement de l'économie, de la culture, de la société et de l'environnement, il est indispensable de renforcer la défense-sécurité et d'accélérer l'intégration internationale, a ajouté le Premier ministre.Au cours de la nouvelle année, le Premier ministre a demandé aux ministères et aux localités d'assurer un séjour chaleureux au Têt pour toutes les personnes, en particulier les ménages pauvres, les bénéficiaires de la politique sociale et les résidents des zones reculées et isolées. -VN