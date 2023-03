En moyenne, chaque année, le Vietnam fait naître environ 1,5 million de bébés. Photo : VNA

En moyenne, chaque année, le Vietnam fait naître environ 1,5 million de bébés, dont environ 40.000, malheureusement, souffrent de maladies génétiques et de malformations congénitales.Le dépistage prénatal permet la détection précoce de nombreuses malformations congénitales et anomalies chromosomiques telles que le syndrome de Down et la thalassémie.Chaque année, 1.400 à 1.800 enfants naissent avec le syndrome de Down, tandis qu'environ 2.200 autres souffrent de thalassémie.Selon le docteur Lê Minh Trac, directeur du Centre de soins et de traitement du nourrisson de l'Hôpital national d'obstétrique et de gynécologie, le dépistage prénatal et néonatal des malformations est extrêmement nécessaire pour la détection précoce, l'intervention et le traitement des maladies, des anomalies et des troubles métaboliques et génétiques, les troubles en pleine période fœtale et néonatale.La détection et le traitement précoces conduiront à une grande efficacité du traitement, permettant aux enfants de se développer tout à fait normalement, a-t-il déclaré.