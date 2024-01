L'ambassadeur du Danemark au Vietnam Nicolai Prytz. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du Danemark au Vietnam Nicolai Prytz, dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information à l'occasion du Nouvel An 2024, a souligné que le Danemark était prêt à soutenir le Vietnam dans son processus de transition verte, exprimant sa conviction que le Partenariat stratégique vert ouvrirait une série de nouvelles opportunités et porterait les relations bilatérales vers de nouveaux sommets.



Évaluant le développement économique du Vietnam au cours de l'année écoulée, le diplomate a estimé que 2023 avait été une année difficile pour l'économie mondiale. En tant qu'économie fortement dépendante des exportations, le Vietnam n'est clairement pas hors de ces difficultés, comme en témoigne le fait que ses exportations vers l'Union européenne (UE) et les États-Unis ont diminué de près de 10 % en 2023.



"Cependant, avec une croissance économique d’environ 5% en 2023, on peut dire que malgré les obstacles, le Vietnam s’en sort plutôt bien par rapport aux autres pays. En fait, le Vietnam est l’une des économies les plus performantes de la région et même du monde", a commenté l’ambassadeur.



Selon M. Prytz, ces défis sont de nature cyclique et l'économie vietnamienne retrouvera bientôt une trajectoire de croissance supérieure à 6 % lorsque la demande extérieure retrouvera de la vigueur. Les flux d'investissements directs étrangers (IDE) augmentent également, reflétant la grande confiance des investisseurs étrangers dans la croissance économique future du Vietnam.



L'ambassadeur a déclaré que pour continuer à promouvoir sa croissance économique, le Vietnam doit développer son industrie énergétique parallèlement au processus de transition verte. Le Vietnam doit également mener des réformes et mettre en œuvre des politiques solides pour créer un environnement favorable aux investissements étrangers, - source de financement pour la transition verte.



Concernant les perspectives de coopération bilatérale après l'établissement du Partenariat stratégique vert Vietnam-Danemark, il a affirmé la confiance en nouvelles opportunités.



Au niveau politique, le Danemark espère qu'il y aura davantage de visites de haut niveau entre les deux pays, contribuant ainsi à renforcer le dialogue politique entre les deux pays sur des questions importantes, notamment le changement climatique.



En ce qui concerne la coopération technique, les deux pays disposent d'une base solide grâce à de nombreuses années de coopération efficace dans cinq domaines stratégiques que sont l'énergie, l'agroalimentaire, la santé, l'éducation et les statistiques. La coopération se poursuivra et sera même renforcée par le partenariat stratégique vert.



A propos de la coopération entre les entreprises des deux pays, l'ambassade du Danemark continuera à servir de pont et à encourager les entreprises danoises à investir au Vietnam, notamment dans la transition verte.



"Le Vietnam est le cinquième pays avec lequel le Danemark a établi un partenariat stratégique vert, après l'Inde, l'Indonésie, la République de Corée et l'Afrique du Sud. Cela reflète la très haute priorité que nous accordons à nos relations avec le Vietnam", a souligné l’ambassadeur.



Il a affirmé que dans le cadre du Partenariat stratégique vert, le Danemark continuera de soutenir le Vietnam pour atteindre ses deux objectifs : devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045 et atteindre zéro émission nette d'ici 2050. L'expérience du Danemark montre que ces deux objectifs peuvent en même temps devenir une réalité à l'horizon 2050.



Selon M. Prytz, pour atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, le Programme de partenariat énergétique Vietnam-Danemark est très utile car la coopération des deux parties se concentre sur les domaines liés à la transition énergétique comme la planification de long terme pour le système énergétique, l'amélioration de l'efficacité énergétique dans l'industrie…



L'ambassadeur a précisé que pour attirer les investissements du secteur privé, le gouvernement vietnamien doit adopter des politiques ambitieuses et des cadres juridiques clairs pour créer un environnement favorable à la participation des investisseurs potentiels au processus de transition verte.



Les investisseurs danois sont prêts à investir massivement dans les projets éoliens offshore pour fournir de l'électricité à des millions de foyers, améliorer la sécurité énergétique et réduire les émissions de centaines de millions de tonnes de CO2, mais les investisseurs ont également besoin de garanties, a-t-il souligné.



"Avec des politiques claires et des cadres juridiques favorables, je crois fermement que le Vietnam peut devenir un centre d'énergie éolienne offshore dans la région et jouer un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement régionale pour des projets similaires car d'importants investissements privés afflueront vers la production et l'amélioration des compétences des travailleurs".



Partageant ses sentiments sur le Nouvel An lunaire, l'ambassadeur Prytz a déclaré que même s'il n'avait célébré qu'un seul Têt au Vietnam, il avait une impression très positive et profonde.



"Même en tant qu'étranger, il n'est pas difficile de ressentir la joie lorsque les familles se réunissent, se souviennent de leurs ancêtres et prient pour la santé et la prospérité pour la Nouvelle année. Le Têt de l'année dernière m'a également permis d'acquérir davantage d'expériences dans la cuisine vietnamienne. J'ai ainsi pu goûter plusieurs de vos plats traditionnels, notamment le banh chung", a conclu l'ambassadeur Prytz. - VNA