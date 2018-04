Phu Tho (VNA) – Pour les Vietnamiens, les rois Hùng, fondateurs de Van Lang, le premier Etat de leur Histoire, sont le plus beau symbole de la solidarité nationale. Mais dans la province septentrionale de Phu Tho, où cet premier Etat a pris corps, la population ne vénère pas seulement les rois Hùng, elle rend aussi hommage à des personnalités souvent légendaires qui sont liées à l’ère de ces souverains.

Le culte des rois Hùng, fondateurs de la nation, est une expression forte de la conscience nationale et du respect éternel du peuple vietnamien envers ses ancêtres. Photo: vietnamtourism

Giap Lai est une commune rattachée au district de Thanh Son, dans la province de Phu Tho. Sa population est essentiellement composée de Muong, une communauté ethnique qui y est présente depuis l’ère des rois Hùng. Il y a quelques années, sa maison communale a été restaurée. Les habitants y vénèrent le génie du mont Tan Viên, le gendre légendaire du 18e roi Hùng.

« Nous sommes des gardiens de la maison communale et de tous les vestiges afférents », dit avec fierté Dinh Van Hoi, responsable du site. « Notre mission consiste à garder le site beau, propre et majestueux pour accueillir les pèlerins et les touristes. »

Le culte des rois Hùng se déroule chaque année le 10e jour du 3e mois lunaire dans la zone des vestiges historiques du temple dédié à ces rois. Photo: VOV



Le district de Thanh Son abrite onze sites historiques, presque tous liés à des personnalités de l’ère des rois Hùng. Les Muong participent activement à leur conservation, en y organisant régulièrement des manifestations culturelles traditionnelles, en plus des cérémonies de culte.

Nguyên Anh Tuân, directeur du musée des rois Hùng de Phu Tho, s’en félicite. «Les Muong ont une façon qui leur est propre de rendre hommage aux rois Hùng. Ils les vénèrent au même titre que leurs ancêtres et les génies de la nature. En fait, les Muong considèrent que les rois Hùng étaient leurs chefs de tribus», explique-t-il.

Dans l’ensemble du territoire vietnamien, on recense 1.400 lieux de culte dédiés aux rois Hùng et d’autres personnalités liées à cette ère. Rien que dans la province de Phu Tho, 326 lieux sont voués aux souvenirs des rois Hùng, de leurs reines, de leurs reines-mères, de leurs enfants et de leurs généraux. – VOV/VNA