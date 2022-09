Bac Giang (VNA) – La Banque des politiques sociales du Vietnam affiliée dans la province de Bac Giang (VBSP Bac Giang), dans le Nord, a pris des solutions opportunes pour assister les clients touchés par l’épidémie de COVID-19.

Le crédit de politique sociale contribue à la réduction de la pauvreté dans la province de Bac Giang. Photo: VNA



Ses prêts se sont chiffrés l’an passé à 1.883 milliards de dôngs (82,85 millions d’USD), bénéficiant à 28.867 ménages démunis et autres bénéficiaires de politiques sociales.



Le solde total a atteint 5.390 milliards de dôngs, en hausse de 16,5% par rapport à 2020 où ces prêts sociaux ont augmenté de 8,4%, sans compter les 107.490 ménages disposant de prêts en cours, avec un encours moyen de 50,1 millions de dôngs/ménage. Ses prêts se sont chiffrés l’an passé à 1.883 milliards de dôngs (82,85 millions d’USD), bénéficiant à 28.867 ménages démunis et autres bénéficiaires de politiques sociales.Le solde total a atteint 5.390 milliards de dôngs, en hausse de 16,5% par rapport à 2020 où ces prêts sociaux ont augmenté de 8,4%, sans compter les 107.490 ménages disposant de prêts en cours, avec un encours moyen de 50,1 millions de dôngs/ménage.

Cet établissement bancaire a fourni des solutions efficaces pour régler les difficultés des clients touchés par l’épidémie de COVID-19, en appliquant des mesures comme prolonger les dettes pour 2.324 prêts d’un montant de 72,8 milliards de dôngs, accorder de nouveaux prêts à 21.537 clients pour un montant de 930 milliards de dôngs.



En 2021, le crédit de politique sociale dans la province de Bac Giang a aidé plus de 28.800 ménages démunis à développer leur production ; à créer les emplois ; à stabiliser et à augmenter leurs revenus ; à sortir de la pauvreté, contribuant ainsi à réaliser l’objectif de réduction de la pauvreté, à assurer la sécurité sociale et à édifier la Nouvelle ruralité dans la localité.



En 2022, Bac Giang s’efforce d’atteindre une croissance de crédit de politique sociale de 7% à 10%, a déclaré Phan Thê Tuân, vice-président du Comité populaire provincial.

VBSP Bac Giang suivra de près les objectifs de développement socio-économique provincial et ceux de réduction durable de la pauvreté de la province en fonction du nouveau seuil de pauvreté, le considérant comme la base pour l’examen des besoins en capital des bénéficiaires. – CVN/VNA