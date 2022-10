Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’hôtel Continental Saigon, membre du groupe Saigontourist, a officiellement soufflé le 27 septembre ses 142 bougies. À cette occasion, il a eu l’honneur de recevoir un satisfecit du Premier ministre.

L’hôtel Continental Saigon en 1880. Photo : Saigontourist/CVN

Le Continental Saigon a été mis en chantier en 1878 et inauguré en 1880. Le premier propriétaire était un Français. Il a construit son hôtel avec le désir de fournir un hébergement au style hexagonal aux Français après un mois de navigation entre leur pays natal et le Vietnam.

Architecture française

La cathédrale Notre-Dame (1877-1880) et la Poste centrale de la ville (1886-1891) ont également été construites à cette époque. En plus du Continental Saigon, il y avait aussi quelques hôtels dans la région, mais aujourd’hui, seul le Continental Saigon reste encore un hôtel, les autres établissements ayant été démantelés ou reconvertis.

Au cours de ses 142 ans d’exis-tence, le Continental Saigon a connu de nombreux propriétaires, dont le comte Montpensier (petit-fils du roi Louis Philippe I), qui était également propriétaire du pavillon de Ông Hoàng (monsieur le Souverain) à Phan Thiêt, province de Binh Thuân (Centre).

Son dernier propriétaire français a été Mathieu Franchini. Sa famille a possédé et exploité l’hôtel jusqu’au 30 avril 1975. Puis l’hôtel a fermé ses portes pendant un an avant d’être affecté à la compagnie de navigation en tant qu’hôtel servant les marins, son nom a alors été changé en Hai Âu. En 1986, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a confié cette résidence à Saigontourist.

Tout au long de son histoire, l’hôtel a accueilli de nombreux invités locaux et internationaux, dont le poète indien qui a composé l’hymne national indien ou encore Jacques Chirac, ancien maire de Paris et ancien président français.

Hormis les activités professionnelles, le Continental Saigon, en tant que plus ancien hôtel du Vietnam, est également chargé de préserver son patrimoine culturel en termes d’infrastructure architecturale, de collecter des documents et photos de l’ancien hôtel, de présenter son histoire et sa beauté architecturale aux touristes étrangers et aux résidents de la ville.

Avant la pandémie du COVID-19, l’établissement fonctionnait toujours efficace-ment. Le taux d’occupation des chambres était compris entre 90 et 95% tous les mois. Les services de banquet, de conférence et de gastronomie obtenaient également de bons résultats contribuant largement au budget de l’État.

Activités humanitaires et sociales

Quand le Vietnam a été touché par le COVID-19, le nombre de clients internationaux a fortement chuté. Le Continental Saigon a changé avec souplesse son orientation commerciale pour se concentrer sur le marché national et a activement participé au programme d’accueil des médecins en première ligne du combat contre la pandémie.

L’hôtel Continental Saigon aujourd’hui. Photo : Saigontourist/CVN

En particulier, du 1er juillet au 30 novembre 2021, l’hôtel a soutenu l’équipe médicale venue des provinces du Nord comprenant 464 médecins et personnels médicaux, leur fournissant 30.564 repas sur place et dans d’autres hôtels où séjournaient médecins et infirmières. Son personnel s’est occupé avec ferveur de chaque repas et du repos de l’équipe médicale, même dans les moments les plus difficiles pour le transport de nourriture, lorsque la ville avait mis en place des mesures de restrictions rigoureuses.

Le Continental Saigon est toujours conscient de sa responsabilité envers la communauté. Son personnel a participé à l’organisation hebdomadaire de repas caritatifs à l’Hôpital pédiatrique No2 pour partager les difficultés avec les patients et leurs proches.

Chaque année, l’hôtel accueille également de nombreux étudiants d’universités nationales et étrangères pour faire des stages, leur donnant ainsi l’opportunité d’approcher un véritable environnement hôtelier, d’améliorer leur compréhension et d’acquérir une expérience professionnelle en contribuant à améliorer la qualité de service de l’industrie hôtelière du Vietnam.

Grâce à ses efforts, à ses capacités internes et du bon usage des ressources externes, il a surmonté les difficultés pour contribuer au développement du secteur du tourisme-hôtellerie de Hô Chi Minh-Ville et de tout le pays.

Une contribution dont les dirigeants locaux et nationaux sont bien conscients. Pas étonnant donc que le Premier ministre ait décidé de lui décerner un satisfecit pour sa contribution à la construction et à la défense du pays.

L’hôtel a déjà reçu de nombreux titres et récompenses, dont l’Ordre du Travail de 3e classe décerné par le président de la République socialiste du Vietnam en 2007, le drapeau d’excellence délivré par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville en 2006, un satisfecit délivré par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en 2008.

Outre les activités touristiques, l’hôtel s’intéresse aussi à la protection de l’environnement. C’est l’un des premiers hôtels de Saigontourist à obtenir la certification ISO 14000 et celle de l’hôtel vert attribuée par l’Association du tourisme de l’ASEAN.-CVN/VNA