Hong Kong (VNA) - Le Consulat général du Vietnam à Hong Kong, en Chine, a récemment tenu un meeting et une performance artistique à Macao pour célébrer le 44e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril), la 133e Journéee internationale du travail (1 mai), les 65 ans de la victoire de Diên Biên Phu (7 mai) et le 129e anniversaire du Président Hô Chi Minh (19 mai).

Le consul général Trân Thanh Huân donne le coup d’envoi d’un tournoi de football. Photo : VNA

Le consul général Trân Thanh Huân et des représentants de la communauté vietnamienne à Macao ont assisté aux activités.



Lors de la cérémonie, le diplomate a souligné l’importance historique de ces journées et a informé les participants des principales réalisations du Vietnam dans divers domaines au cours des dernières années.



Il a hautement apprécié les contributions de la communauté vietnamienne à Macao à l’œuvre d’édification nationale au cours des dernières années et l’a invitée à respecter scrupuleusement les politiques du Parti et de l’État, ainsi que les lois locales, continuant ainsi à apporter leurs contributions à la mère patrie et construisant une image positive auprès des amis étrangers et des autorités locales.

Le consul général Trân Thanh Huân remet des certificats de mérite aux personnes exemplaires. Photo : VNA

Trân Thanh Huân a également remis des certificats de mérite à de nombreux collectifs et particuliers vietnamiens à Macao en reconnaissance de leurs réalisations exceptionnelles. Trân Thanh Huân a également remis des certificats de mérite à de nombreux collectifs et particuliers vietnamiens à Macao en reconnaissance de leurs réalisations exceptionnelles.

Le programme artistique comprenait des numéros louant l’amour du pays natal et des gens travailleurs. En outre, un tournoi de football a été organisé à cette occasion.

Il y a actuellement près de 30.000 travailleurs vietnamiens à Macao. La communauté vietnamienne est très appréciée par les autorités locales pour son esprit de travail et son respect des lois locales. –VNA