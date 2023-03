Vienne (VNA) – La première réunion de l’année du Conseil des gouverneurs de l’AIEA, composé de 35 membres dont le Vietnam, s’est ouverte lundi 6 mars à Vienne, en Autriche.

L’ambassadeur Nguyên Trung Kiên, gouverneur - représentant permanent du Vietnam auprès de l’AIEA. Photo : VNA



L’ambassadeur Nguyên Trung Kiên, gouverneur - représentant permanent du Vietnam auprès de l’AIEA a conduit la délégation vietnamienne à la réunion, à laquelle a assisté le général de brigage Hà Van Cu, commandant de l’armée chimique et directeur général du Centre d’action nationale pour le traitement des produits chimiques toxiques et de l’environnement (NACCET).



Dans ses remarques liminaires à la session trimestrielle du Conseil des gouverneurs, le directeur général de l’IAEA Rafael Grossi a évoqué de nombreux progrès dans les programmes et initiatives de l’AIEA.



Il a informé des activités de sûreté, de sécurité et de garanties nucléaires de l’AIEA, de l’examen de la mise en œuvre des accords de surveillance et de vérification entre l’AIEA et certains pays tels que l’Iran, la Syrie et la République populaire démocratique de Corée.

Vue de la première réunion de l’année du Conseil des gouverneurs de l’AIEA, à Vienne. Photo : VNA

Le directeur général a présenté aux membres du Conseil des gouverneurs des résultats de sa visite en Iran au seuil de la réunion du Conseil, notamment les mesures prises par les dirigeants iraniens pour faciliter une coopération renforcée et accélérer la résolution des questions de garanties en suspens.

Les questions liées à la situation de la sûreté et de la sécurité nucléaires en Ukraine continuent d’occuper notre travail, notre attention. C’est la plus haute priorité que nous ayons pour le moment, a-t-il indiqué.

Evoquant la mission d’assistance de l’AIEA sur le terrain, il a fait savoir avoir promu ses consultations en vue de parvenir à la création d’une zone de sûreté et de sécurité nucléaire sur le site de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya (ZNPP), visant à réduire la probabilité d’un accident nucléaire pendant le conflit armé.

Il a également souligné les activités continues de l’AIEA en faveur des applications pacifiques de la science et de la technologie nucléaires dans les domaines de la protection de l’environnement, de la santé et de l’énergie, notamment une attention particulière accordée au soutien aux pays touchés par le récent séisme en Turquie et en Syrie.

Le Conseil des gouverneurs est l’un des deux organes directeurs de l’AIEA, l’autre étant la Conférence générale des États membres de l’AIEA, qui a lieu chaque année. Le Vietnam a été élu membre du Conseil des gouverneurs en septembre 2021 pour le mandat 2021-2023. –VNA