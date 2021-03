Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le conseil des enfants est une tribune de dialogue réunissant des enfants et des représentants des Conseils populaires sur les problématiques relatives aux mineurs.

Entre 2017-2020, sous l’égide de l’Association des jeunes pionniers et de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, quatorze conseils provinciaux et dix-sept autres au niveau des districts ont été créés. 68 rencontres ont été organisées avec la participation de 1.000 enfants.

Ces conseils ont permis de donner plus de voix et de pouvoir aux enfants et d’inciter les autorités de différentes provinces à investir davantage dans la protection et les soins des mineurs. -VOV/VNA