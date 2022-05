Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants des autres pays de l'ASEAN déjeunent avec des représentants du Congrès américain . Photo: VNA

Washington (VNA) - Dans le cadre du Sommet spécial ASEAN-États-Unis, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et les dirigeants des autres pays membres de l'ASEAN ont eu le 12 mai un déjeuner de travail avec des représentants du Congrès américain, dont la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi.

Appréciant l'importance de l'ASEAN pour la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la région, les représentants du Congrès américain ont affirmé leur soutien au rôle central de l'ASEAN et se sont engagés à œuvrer pour que les États-Unis continuent à participer de manière active, constructive et responsable à la coopération régionale.

Ils ont proposé de privilégier les efforts de réponse à la pandémie de COVID-19, d’accélération de la reprise, de promotion de la coopération dans les domaines d'intérêt commun tels que l'économie, le commerce, l'investissement, le développement des infrastructures, l'éducation, la formation et le développement des ressources humaines, la transformation numérique, l'énergie, la réponse au changement climatique..., afin de contribuer au développement durable et à long terme dans la région.

Les membres du Congrès américain ont exprimé le souhait que les deux parties intensifient le dialogue et la coopération pour régler efficacement les défis et problèmes régionaux. Ils ont salué les efforts visant à élaborer un Code de conduite en Mer Orientale (COC), contribuant à assurer un environnement pacifique, sécurisé et stable dans la région.

Pour sa part, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré apprécier le soutien ainsi que les contributions importantes du Congrès américain au développement dynamique des relations ASEAN-États-Unis.

L'ASEAN est prête à collaborer avec les États-Unis pour surmonter la pandémie, à accueillir les entreprises américaines avec plusieurs opportunités d'investissement attrayantes.

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné la nécessité d'établir prochainement des contacts réguliers, par le biais des contacts entre l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) et le Congrès américain pour consolider la confiance. En même temps, il faut établir une relation de coopération sur la base de l'égalité et des avantages réciproques entre les organes législatifs.

Pham Minh Chinh a proposé aux deux parties de prêter attention aux programmes de coopération pour un développement inclusif, équitable et durable. En outre, il a exprimé le souhait que les États-Unis coopèrent avec l'ASEAN pour réduire les écarts de développement au sein du bloc.

Dans l'après-midi du même jour, le Premier ministre vietnamien et les dirigeants des autres pays membres de l'ASEAN travailleront avec des représentants de grandes entreprises américaines. -VNA