La délégation du commandement de la Gendarmerie royale du Cambodge et des autorités de Soc Trang. Photo : VNA



Soc Tang (VNA) – Une délégation du commandement de la Gendarmerie royale du Cambodge, conduite par son général de brigade Kim Hen, s'est rendue le 21 janvier dans la province de Soc Trang (Sud) pour formuler les meilleurs vœux du Nouvel An lunaire 2022 aux autorités et peuples locaux.



Kim Hen a donné un aperçu du développement socio-économique, de la sécurité et de la défense du Cambodge. En particulier, malgré l'influence mondiale de la pandémie de COVID-19, le gouvernement et le peuple cambodgiens ont toujours fait des efforts pour la contrôler efficacement. Jusqu'à présent, le nombre de cas de COVID-19 au Cambodge a considérablement diminué. Les gens ont reçu la 4ème dose du vaccin anti-COVID-19.



Il a souhaité aux dirigeants, aux forces armées, aux peuples locaux la bonne santé, la joie à l’occasion du Têt traditionnel.



Ho Thi Cam Dao, secrétaire adjointe permanente du Comité provincial du Parti de Soc Trang a informé la délégation cambodgienne de la situation socio-économique locale, notamment une hausse de 1,18 % du PIB régional, malgré le COVID-19.

Les autorités locales s’intéressent toujours au développement économique, à la création des conditions favorables pour les gens à mener des activités religieuses, à l’assistance aux démunis. - VNA