Le commandant en chef des forces armées royales thaïlandaises, le général Ponpipaat Benyasri (droite) en visite au Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le commandant en chef des forces armées royales thaïlandaises, le général Ponpipaat Benyasri, effectue une visite officielle au Vietnam du 19 au 21 décembre, sur invitation de l’état-major général de l’ Armée populaire du Vietnam Le général thaïlandais a rendu ce vendredi 20 décembre une visite de courtoisie au ministre vietnamien de la Défense, le général Ngo Xuan Lich, qui a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l'importance à la coopération avec les pays de l'ASEAN, dont la Thaïlande.Applaudissant les résultats de la séance de travail entre le général thaïlandais et le chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, le général de brigade Phan Van Giang, Ngo Xuan Lich a demandé aux deux parties de maintenir le mécanisme de dialogue pour mettre en œuvre efficacement les accords de coopération signés entre les deux ministères de la défense.Pour sa part, Ponpipaat Benyasri, a affirmé que dans sa position, il continuerait à contribuer au développement des relations entre les deux armées de manière pratique et efficace et conformément au partenariat stratégique Vietnam-Thaïlande.Auparavant, le général Ponpipaat Benyasri et le général de brigade Phan Van Giang se sont entretenus.Phan Van Giang a déclaré que le partenariat stratégique Vietnam-Thaïlande se développait dans tous les domaines, de la politique, la sécurité, l'économie à la culture et la société, la coopération en matière de défense étant l'un des piliers importants des relations bilatérales.En 2020, lorsque le Vietnam assumera la présidence de l'ASEAN, le ministère vietnamien de la Défense tiendra plus de 20 réunions et activités militaires et de défense du bloc, a-t-il noté, souhaitant que la Thaïlande et le commandant en chef des forces armées royales thaïlandaises soutiennent les événements et initiatives du Vietnam.Les deux parties ont partagé le point de vue, selon lequel la collaboration bilatérale entre les ministères de la Défense et les forces armées a continué d'être mise en œuvre de manière fructueuse, comme en témoignent les visites mutuelles, les échanges d'officiers, la formation linguistique, le partage d'informations et la coopération entre les forces aériennes et navales.Dans les temps à venir, les deux parties vont organiser des échanges entre les zones et les corps militaires, partager leurs expériences dans le soutien aux personnes pour la réduction de la pauvreté et la construction d’une frontière de stabilité, maintenir des activités de patrouilles conjointes en mer et échanger leurs expériences dans la lutte contre la criminalité transfrontalière.Outre l’étude sur l'organisation d'une prestation conjointe entre services médicaux des deux pays, ils discuteront également de la possibilité d'une coopération dans les domaines tels que la logistique, l'industrie de la défense et la lutte contre le terrorisme, selon les responsables. -VNA