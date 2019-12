Hanoi (VNA) – Le général de corps d’armée Phan Van Giang, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense a reçu mercredi 11 décembre à Hanoi le commandant de la Force japonaise d’autodéfense maritime, l’amiral Yamamura Hiroshi, en visite de travail au Vietnam.

Le général de corps d’armée Phan Van Giang, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense (droite) et le commandant de la Force japonaise d’autodéfense maritime, l’amiral Yamamura Hiroshi. Photo : VNA



L’amiral japonais a estimé que les relations entre le Japon et le Vietnam ont été constamment consolidées et développées dans divers domaines, y compris la coopération en matière de défense.



Il a également exprimé l’espoir que, dans les temps à venir, les forces navales des deux pays intensifieront leurs relations et l’échange de délégations à tous les niveaux, ainsi que la coopération en matière de formation du personnel, de sauvetage et de préparation aux catastrophes naturelles.

Pour sa part, Le général de corps d’armée Phan Van Giang a hautement apprécié les relations et la coopération entre le Vietnam et le Japon, et a affirmé que la coopération bilatérale en matière de défense a connu un développement dans tous les domaines.



Afin de renforcer efficacement la coopération en matière de défense, il a demandé à la partie japonaise d’intensifier sa coopération en matière de formation à la médecine de l’eau, les travaux de recherche et de sauvetage en mer, le déminage et le traitement des conséquences de l’après-guerre. – VNA