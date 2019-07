La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan (milieu). Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 35e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale (XIVe législature) aura lieu du 15 au 17 juillet à Hanoï.

Selon un communiqué du bureau de l’organe législatif vietnamien, la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, prononcera un discours lors de la séance d’ouverture.

Lors de cette réunion, le Comité permanent de l’Assemblée nationale étudiera la modification de la loi sur les milices populaires, le projet de loi concernant les entrées et les sorties du territoire des citoyens vietnamiens, l’amendement et le complément de certains articles des lois sur l’organisation du gouvernement, l’organisation des administrations locales, les cadres, fonctionnaires et les employés du secteur public.

Les débats porteront également sur l’établissement des quartiers de Loc Hoa et My Xa de la ville de Nam Dinh, province éponyme (Nord), et du bourg de Mang Den du district de Kon Plong, province de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre).

Les participants discutera pour approbation des nominations d’ambassadeurs vietnamiens à l’étranger. Ils dresseront par ailleurs un bilan de la 7e session de l’Assemblée nationale, donneront des avis sur les préparatifs de la 8e session, un projet concernant l’Assemblée nationale électronique pour 2019-2026, et plusieurs autres questions. -VNA