La 57e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 58e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale aura lieu du 12 au 14 juillet.



Selon un communiqué du bureau de l’Assemblée nationale publié le 9 juillet, cette réunion portera sur, entre autres, des plans quinquennaux de développement socio-économique prévisionnels pour la période 2021-2025, les Programmes cibles nationaux sur l’édification de la Nouvelle Ruralité pour 2021-2025, la réduction de la pauvreté et la sécurité sociale durable pour 2021-2025.



Les participants donneront des avis sur un rapport de synthèse des avis et recommandations envoyés par des électeurs à la première session de la 15e législature de l’Assemblée nationale. Ils discuteront également de la structure organisationnelle et du nombre de membres du gouvernement pour le mandat 2021-2026; de la préparation de la première session de la 15e législature de l’Assemblée nationale, outre d’autres questions importantes. -VNA