Une séance de la 21e réunion du Comité permanent de l’ Assemblée nationale . Photo: VNA Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa 21e réunion, le matin du 15 mars, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a donné, lors d'un débat, des avis sur le projet de loi sur les appels d'offres (amendée).

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue a déclaré que le projet de loi sur les appels d'offres (modifié) était un contenu important lié à l'utilisation des capitaux et des actifs de l'État, aux procédures, aux méthodes, au processus, permettant à accélérer la réforme des procédures administratives, à promouvoir la transparence de l’environnement des affaires et à lutter contre de la corruption et les pratiques malsaines.

La loi devrait être appliquée pour les entreprises bénéficiant de fonds publics ou utilisant de fonds publics pour investir, a-t-il souligné.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue. Photo: VNA

S'adressant au débat sur ce sujet, le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai a demandé à la Commission des finances et du budget de se coordonner avec les agences compétentes pour examiner et recueillir des avis sur le projet de loi sur les appels d'offres (amendée). -VNA