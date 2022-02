Lors de la séance. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa 8e réunion, le Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) a discuté mardi après-midi du projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur la propriété intellectuelle.



Selon le président de la Commission juridique de l’Assemblée nationale, Hoang Thanh Tung, ce projet de loi modifie et complète 102 articles de la loi sur la propriété intellectuelle, soit une augmentation de 11 articles par rapport au projet de loi soumis à l'Assemblée nationale lors de la 2e session.



De son côté, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a affirmé qu’il s’agissait d’un projet de loi difficile. Il a insisté sur la nécessité de continuer de recueillir des avis des députés, de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam, du Front de la Patrie, etc.



De nombreux participants se sont intéressés aux droit d'auteur et droits connexes sur le drapeau national, l'emblème national et l'hymne national. Selon le président de l’Assemblée nationale, la Commission juridique propose une étude approfondie pour un document juridique distinct.-VNA