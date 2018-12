La Havane (VNA) – La 36e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Cuba s’est clôturée vendredi 30 novembre à La Havane, après six jours de travail.

Signature du procès-verbal à l’issue de la 36e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Cuba. Photo: VNA



Le ministre vietnamien de la Construction Pham Hông Hà, qui est aussi le co-président dudit comité, a affirmé que le procès-verbal signé à la fin de la session correspondait aux orientations fixées par les dirigeants des deux pays et aux exigences du développement de chaque pays respectif.Lors de cette 36e session, les deux parties ont exprimé leur détermination à consolider et à diversifier leur coopération dans l’économie et le commerce. L’objectif est de porter la valeur du commerce bilatéral à 500 millions de dollars dans quelques années à venir.Le ministre cubain du Commerce extérieur et des Investissements étrangers, Rodrigo Malmierca Diaz, également co-président du Comité intergouvernemental Vietnam-Cuba, a informé les participants du processus de mise à jour des plans de coopération bilatérale dans l’économie et le commerce pour 2019.De son côté, le ministre vietnamien de la Construction, Pham Hông Hà, également co-président du Comité intergouvernemental, a analysé les secteurs potentiels que les deux pays devraient exploiter pour renforcer leur coopération dans l’économie, le commerce, la santé et l’agriculture.Il a proposé de renforcer la coopération dans la santé et l’agriculture. Il a jugé nécessaire que Cuba prenne des mesures favorables à la participation des investisseurs vietnamiens à des projets à Cuba, y compris des projets du Vietnam implantés dans la Zone spéciale de développement de Mariel de Cuba.Durant son séjour à Cuba, Pham Hông Hà a rencontré le président du Conseil d’État et du Conseil des ministres Miguel Diaz Canel, le secrétaire du comité du Parti communiste cubain de La Havane, Luis Antonio Torres Iribar, et le ministre des Transports, Adel Yzquierdo Rodriguez. – VNA