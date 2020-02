Hanoi (VNA) - Le membre du Bureau politique et vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a été nommé secrétaire du Comité du Parti de Hanoi lors d’une réunion des principaux responsables du comité dans la capitale vendredi 7 février.

Le membre du Bureau politique et vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê. Photo : VNA

Il a remplacé Hoàng Trung Hai en vertu de la décision n°1818 en date du même jour du Bureau politique, annoncée par le président de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, Pham Minh Chinh, en présence du membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti, Trân Quôc Vuong.Plus tôt, Pham Minh Chinh a annoncé la décision n°1816 du Bureau politique en date du même jour sur le déchargement de Hoàng Trung Hai de sa fonction et sa nomination au poste de chef adjoint de la permanence du sous-comité des documents du prochain 13e Congrès national du Parti.Vuong Dinh Huê, originaire de la province centrale de Nghê An, est né le 15 mars 1957. Il a adhéré au Parti le 9 mars 1984 et a été membre du Comité central du Parti des 10e, 11e et 12e mandats, et membre du Bureau politique du 12e mandat. Il est professeur et docteur en économie et membre de l’Assemblée nationale des 13e et 14e législatures. – VNA