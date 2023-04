Le Premier ministre Pham Minh Chinh (centre) lors de la 4e réunion du Comité de pilotage du gouvernement pour la réforme administrative. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Comité de pilotage du gouvernement pour la réforme administrative tient le 19 avril sa 4 réunion sous l’égide de son chef, le Premier ministre Pham Minh Chinh, pour évaluer la situation de la réforme des procédures administratives associée à la transformation numérique, au service des habitants et des entreprises.



Le comité annoncera l'indice de satisfaction des habitants et des organisations avec le service des agences administratives de l'État en 2022 (SIPAS 2022) et l'indice de réforme de l'administration publique des ministères, des agences au niveau ministériel et des Comités populaires des villes et provinces en 2022 (INDEX PAR 2022).



Cette réunion est organisée en ligne, avec un point au siège du gouvernement à Hanoï, connecté à l'ensemble des 63 villes et provinces du pays.



Ouvrant la réunion, le Premier ministre, chef du Comité de pilotage, a souligné : « La réforme administrative est l'une des trois tâches stratégiques fixées par le Parti et l'État. Nous considérons que l'investissement dans la réforme administrative est un investissement dans le développement».

Le Comité de pilotage du gouvernement pour la réforme administrative tient sa 4e réunion. Photo : VNA





Ces dernières années, grâce aux efforts des ministères, secteurs, localités et des membres du Comité de pilotage, la réforme administrative a été mise en œuvre de manière drastique et synchrone sur 6 contenus : travail législatif ; réforme administrative; réforme organisationnelle de l'appareil administratif de l'État; réforme de la fonction publique ; réforme des finances publiques ; transformation numérique, édification et développement de l'e-gouvernement et du gouvernement numérique.

Lors de la 4e réunion, le Premier ministre a demandé au Comité de pilotage et aux ministères, secteurs et localités de se concentrer sur l'évaluation et la clarification des résultats obtenus ; de cerner les lacunes, les limites, leurs causes et les leçons tirées de la mise en œuvre de la réforme des procédures administratives associée à la transformation numérique au service des habitants et des entreprises ; et de proposer des solutions pour lever les obstacles.

Il a aussi demandé de généraliser les résultats de la réforme administrative ainsi que de proposer des mesures pour promouvoir ce travail et mettre fin à la situation de se soustraire aux responsabilités durant le processus de mise en oeuvre des tâches. - VNA