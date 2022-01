Hanoi (VNA) – Le directeur général adjoint de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) Nguyên Tuân Hung est devenu membre du Comité national de prévention et de lutte contre le sida, la drogue et la prostitution.

Au Centre médical de l'arrondissement de Tân Binh, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VietnamPlus



En vertu de la décision n°2267/QD-TTg signée par le vice-premier ministre Vu Duc Dam, Nguyên Tuân Hung remplace Nguyên Hoài Duong qui est un ancien directeur général adjoint de la VNA.

Le Comité national de prévention et de lutte contre le sida, la drogue et la prostitution est une agence intersectorielle chargée d’assister le Premier ministre dans l’orientation et la coordination de la prévention du sida, de la toxicomanie et de la prostitution.

Il aide le chef du gouverment à diriger l’élaboration de stratégies, politiques, programmes et plans de prévention et de contrôle du sida, de la criminalité liée à la drogue et à la prostitution, ainsi qu’à surveiller la mise en œuvre des programmes et des politiques.

Le comité l’assiste également dans la direction de la coordination entre les ministères, les secteurs et les localités dans la prévention et le contrôle du SIDA, de la drogue et de la prostitution, ainsi que des programmes, des plans et des ressources pour le travail, la conduite de la coopération internationale dans ce domaine et l’élaboration de rapports périodiques pertinents au Premier ministre. – VNA