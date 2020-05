Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam a tenu une séance plénière ce mardi matin 12 mai, dans le cadre de son 12e plénum, pour discuter de la question du personnel.

Le comité a fait le bilan du personnel du CC du Parti pour le 12e mandat et a examiné le plan du personnel pour le 13e mandat.



Il a aussi fait le bilan du nombre des délégués participant aux 10e, 11e et 12e Congrès nationaux du Parti avant d’élaborer les critères et d’examiner la structure, le nombre des délégués pour le 13e Congrès national du Parti.



Tran Quoc Vuong, membre du Bureau Politique et permanent du Secrétariat du Parti a présidé la séance plénière.



Mardi après-midi, la comité a travaillé en groupe pour discuter des orientations de l'élection des députés à l’Assemblée nationale de la 15e législature et des membres des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2021-2016. -VNA