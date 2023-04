L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang prend la parole lors de la cérémonie.Photo : VNA

Paris (VNA) - Dans un climat de liesse des activités en l’honneur du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et des 10 ans de partenariat stratégique entre le Vietnam et la France, l’Ambassade du Vietnam en France, en collaboration avec le Centre culturel du Vietnam à ce pays a organisé, le 20 avril à Paris, une soirée pour célébrer cet évènement important de l’année 2023.

Étaient présents à la cérémonie, Dinh Toan Thang, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Vietnam en France et Le Thi Hong Van, Ambassadrice, Déléguée du Vietnam auprès de l’UNESCO, Benoit Guidée, Directeur général d’Asie et d’Océanie, représentant du Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères. On y notait également la présence des hauts responsables des autorités nationales, locales et des formations politiques françaises, des représentants des associations d’amitié et de coopération avec le Vietnam.

Prenant la parole à la cérémonie, l’Ambassadeur du Vietnam Dinh Toan Thang a passé en revue le demi-siècle de développement de la relation Vietnam-France, de relations diplomatiques au partenariat stratégique. "En dépit des contextes internationaux marqués par des évolutions compliquées, le Vietnam et la France ont toujours fait le choix du renforcement de la coopération et du dialogue. Celles-ci sont traduites par la relance continue des échanges dans tous les domaines et à tous les niveaux dans nos relations bilatérales, à l’instar des rencontres entre le Président Macron et le Présidente Nguyen Xuan Phuc au Sommet de l’APEC en novembre 2022; l’entretien téléphonique entre nos deux Premier-Ministre et celui de nos Ministre des Affaires étrangères en octobre 2022; tout comme des visites effectuées par des délégations gouvernementales et territoriales, dont les 12e Assises de la coopération décentralisée qui viennent de s’achever à Hanoi il y a quelques jours", a-t-il insisté.

Benoit Guidée, Directeur général d’Asie et d’Océanie, représentant du Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères prend la parole lors de la cérémonie. Photo : VNA Benoit Guidée, Directeur général d’Asie et d’Océanie, représentant du Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères prend la parole lors de la cérémonie. Photo : VNA

Face aux risques et opportunités diverses, l’ambassadeur vietnamien est convaincu que ce partenariat franco-vietnamien devait impérativement s’inscrire dans la durée, au service de l’intérêt des deux pays et au bénéfice des peuples vietnamien et français.

D’après lui, dans ce contexte, le Vietnam et la France doivent réfléchir ensemble à des coopérations à la fois inclusives et intégrales. Il faut donc renforcer le processus de coopération et d’intégration économique à tous les niveaux. Coopérer pour asseoir un environnement de paix et de stabilité, promouvoir le dialogue et le multilatéralisme dans le monde comme dans la région indopacifique sont aussi des taches importantes pour le Vietnam ainsi que pour la France. Investir dans la jeunesse, valoriser l’enseignement et la formation sont nécessaires pour consolider la connaissance et la compréhension mutuelle, quitte à redynamiser les liens d’attaches et la coopération bilatérale. Les acteurs français et vietnamiens sont aussi invités à renforcer la coopération dans les secteurs primordiaux, comme le développement vert et durable où les acteurs français et vietnamiens sont tous voués à un engagement très fort.

Le chœur des élèves de CM1 CHAM, école élémentaire Lully-Vauban. Photo : VNA Le chœur des élèves de CM1 CHAM, école élémentaire Lully-Vauban. Photo : VNA

Pour sa part, M. Benoit Guidée a qualifié les relations franco-vietnamienne "particulières" et au fil des ans, les deux pays ont construit des "relations politiques étroites, marquées par la confiance mutuelle". Selon M. Benoit Guidée, cela se traduit non seulement par les échanges de visites des dirigeants des deux pays, mais aussi par la richesse des relations entre associations et localités, dont notamment les 12e Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne, qui ont eu lieu à Hanoï du 13 au 15 avril, avec la participation d’un grand nombre des acteurs français et vietnamiens. Exprimant son "sentiment très fort pour le Vietnam comme tous les Français", M. Benoit Guidée a affirmé que le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays était l'occasion d’apporter "un nouvel élan" au partenariat entre les deux pays dans tous les domaines.

À cette occasion, les participants sont invités à contempler un programme artistique folklorique spécial, interprété par les artistes le Centre culturel du Vietnam en France et du Théâtre national de Marionnettes. En particulier, le chœur des élèves de CM1 CHAM, école élémentaire Lully-Vauban a apporté aux spectateurs une grande surprise avec les chants vietnamiens. Et la chanson “Bonjour Vietnam” de Marc Lavoine, a été interprété par Xuân An comme un message pour inviter des amis français et internationaux à visiter le Vietnam, beau, ouvert et hospitalier.

Une interprétation des artistes du les artistes le Centre culturel du Vietnam en France et du Théâtre national de Marionnettes. Photo : VNA Une interprétation des artistes du les artistes le Centre culturel du Vietnam en France et du Théâtre national de Marionnettes. Photo : VNA

La soirée est terminée par un banquet de mariage entre la gastronomie vietnamienne et le vin rouge français, dans une ambiance pleine d'amitié fraternelle. - VNA