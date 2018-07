Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a offert vendredi matin de l'encens au Président Ho Chi Minh dans le site de Kim Lien. Photo: VNA



Nghe An (VNA) – A l’occasion du 71e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a offert vendredi matin de l'encens au Président Ho Chi Minh dans le site de Kim Lien, lieu de naissance du grand leader dans le district de Nam Dan, province de Nghe An (Centre).



Le chef du gouvernement a exprimé sa profonde gratitude au grand Père de la Nation, Héros pour la libération nationale, grand-homme de culture mondiale et leader éminent du pays.

Le village de Kim Lien, qui fait la fierté des habitants de Nghe An, est un lieu de pèlerinage pour tous les Vietnamiens. Le site accueille des millions de visiteurs chaque année. Kim Liên est un lieu de mémoire des traditions patriotiques et une invitation à étudier et suivre l’exemple moral du Président Ho Chi Minh.



A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a brûlé des baguettes d’encens et déposé une gerbe de fleurs à la zone des vestiges historiques de Truong Bon située dans la commune de My Son, district de Do Luong, pour rendre hommage aux anciens jeunes volontaires qui se sont sacrifiés pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.



Pendant la résistance nationale contre l'armée américaine, Truong Bon était un carrefour de grands axes de communication qui assuraient le ravitaillement des fronts du Sud, contribuant ainsi à la libération du Sud et à la réunification nationale.



Des milliers de cadres et jeunes volontaires y sont tombés, dont 13 jeunes volontaires de l'escadron héroïque 317. Truong Bon est devenu un symbole de la guerre populaire dont les jeunes volontaires étaient l'une des forces principales. Aujourd’hui, Truong Bon est une terre sacrée, l’image brillante de l’héroïsme révolutionnaire dans l’histoire nationale de la lutte contre les envahisseurs. - VNA