Son La (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé inspecter les 27 et 28 mai des ouvrages d’infrastructure de tourisme et des communications dans les provinces de Hoa Binh et Son La (Nord).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite une zone de production agricole dans la commune de Hat Lot, district de Mai Son, province de Son La. Photo: VNA

Il s’est rendu sur les chantiers de l’autoroute Hoa Binh-Môc Châu, de l’aéroport de Nà San, et de la zone touristique nationale de Môc Châu, à Son La.

D’une longueur totale de 85 km, le projet d’autoroute Hoa Binh-Môc Châu traverse la province de Hoa Binh sur environ 53 km et la province de Son La sur environ 31,6 km. Le projet a abandonné son modèle de partenariat public-privé sur proposition des localités concernées.

Le chef du gouvernement a demandé notamment aux ministères du Plan et de l’Investissement, des Transports, aux provinces de Son La et Hoa Binh de mettre en avant la responsabilité des parties prenantes, d’étudier les plans d’arrangement des financements pour le projet.

Il a souligné que la construction de l’autoroute Hoa Binh - Môc Châu se connecter à d’autres pour créer un réseau d’autoroutes reliant les régions et les points focaux de transport routier, aérien et fluvial, contribuant au développement socio-économique, à la sécurité et à la défense nationale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh pose avec des habitants locaux et des touristes dans la commune de Vân Hô, district de Vân Hô. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également inspecté l’aéroport de Nà San, à proximité de la route nationale 6 passant dans le district de Mai Son, province de Son La, à environ 20 km au sud de la ville de Son La.

Contruit par les Français dans les années 1950, l’aéroport de Nà San a repris ses activités au début des années 1960 mais s’est mis en hibernation plus tard, faute du trafic de passagers.

Un plan détaillé a été approuvé par le ministère des Transports en janvier 2015 pour redonner de la vigueur à l’aéroport qui fera l’objet, en février 2018, d’une planification de développement du transport aérien du Vietnam jusqu’en 2020 avec orientations à l’horizon 2030, selon laquelle il sera un aéroport à usage civil et militaire d’une capacité annuelle de 1,5 million de passagers en 2030.

La restauration et l’exploitation de l’aéroport de Na San à vocation d’un aéroport à double usage sont une grande nécessité, concrétisant la résolution du 13e Congrès national du Parti, la résolution n°11-NQ/TW du Bureau politique et répondant aux exigences de la vie, a souligné le chef du gouvernement.

Plus tôt, il a inspecté samedi matin 28 mai la mise en œuvre du plan général de construction de la zone touristique nationale de Môc Châu jusqu’en 2030 et a visité un modèle de tourisme communautaire.

La zone touristique nationale de Môc Châu sera construite sur une superficie naturelle totale de 206.150 hectares à cheval sur les districts de Môc Châu et Vân Hô, dans la province de Son La.

Elle est appelée à devenir l’une des forces motrices du développement touristique dans la région moyenne et montagneuse du Nord, favorisant le développement socio-économique, améliorant le niveau de vie des populations et assurant la sécurité et la défense nationale. – VNA