Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé vendredi 2 juillet lors d’une visioconférence entre le gouvernement et les localités que le Vietnam a bien réalisé le double objectif de lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus et de développement socio-économique.

Au cours du premier semestre de 2021, le pays a atteint plusieurs objectifs importants : les principaux équilibres de l’économie sont garantis, le PIB a augmenté de 5,64% contre 1,82% enregistré à la même période de l’an dernier, les recettes budgétaires ont atteint près de 58% de l’estimation, le bien-être et la sécurité et la paix sociaux sont assurés ; les relations extérieures ont été renforcées, a-t-il précisé.

Ces observations ont été partagées par les dirigeants de 63 provinces et villes qui ont procédé à l’analyse de la situation socio-économique entre janvier et juin avant de discuter des orientations, des tâches et des solutions pour le reste de l’année.

Ils ont estimé que le développement socio-économique au cours des six premiers, quoi que désavantagé par la résurgence de l’épidémie de Covid-19, a obtenu des résultats honorables grâce à la direction et à la gestion flexibles, drastiques et synchrones du gouvernement et du Premier ministre, au consensus et aux efforts conjoints du système politique, de la communauté des affaires et de la population.

Cependant, selon le chef du gouvernement, il faudrait encore surmonter des limites, notamment le taux de croissance inférieur à l’objectif fixé, le environnement macroéconomique stable mais encore peu durable, le décaissement des investissements publics et des aides publiques au développement encore lent.

Il a également pointé du doigt l’évolution complexe de l’épidémie de Covid-19 dans certaines localités, les activités de production et de commerce ainsi que la vie de la population dans certaines régions encore en butte à des difficultés, et les risques liés à la sécurité et à la paix sociaux.

Vue de la visioconférence entre le gouvernement et les localités, le 2 juillet. Photo : VNA

Concernant la direction et les tâches au cours des six derniers mois de l’année et les mois suivants, il a souligné que de nombreux défis restent à relever dans le contexte de l’épidémie, demandant aux secteurs et aux localités de redoubler d’efforts.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé ne pas ajuster les objectifs de développement fixés par le 13e Congrès national du Parti et assignés par l’Assemblée nationale, et continuer à opérer de manière flexible suivant deux scénarios de croissance de 6% et 6,5%.

Il a demandé aux localités de mettre en œuvre persévéramment et résolument le double objectif de lutte contre le Covid-19 et de développement socio-économique, de ne pas sacrifier l’équité, le progrès social, la culture et l’environnement à la simple croissance économique, de placer la santé et la vie des habitants avant toute autre considération.

Les localités touchées par le Covid-19 doivent donner la priorité à la prévention et au contrôle de l’épidémie, dans un esprit de détection précoce, d’isolement rapide, de zonage actif et de stabilisation rapide de la situation, et continuer à mettre en œuvre efficacement la stratégie vaccinale, a-t-il indiqué. – VNA